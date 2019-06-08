محسن محيي الدين لـ"الفجر الفني": رؤوف عبد العزيز عيشني الشغل المدروس.. وسعيد بالعمل مع هاني سلامة (فيديو)

أكد الفنان محسن محيي الدين، أنه سعيد بالعودة إلى الجمهور بعد غياب من خلال مسلسل "قمر هادي"، الذي تم عرضه في موسم رمضان السابق، لافتًا إلى أن المخرج رؤوف عبد العزيز هو من قام بترشيحه للعمل.





وأضاف محسن، خلال ندوته في "الفجر الفني" أنه يحب الفنان هاني سلامة، منذ فترة طويلة، موجهًا الشكر للمخرج رؤوف عبد العزيز، لأنه سمح له بمعاصرة الشغل المدروس والإخراج حديثا حيث أن أساليب التصوير والإخراج اختلفت كثيرًا عن الماضي، مشيرًا إلي أنه يعتبر هذه التجربة ناجحة ومميزة بجميع فريق العمل.





مسلسل "قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز ويقوم ببطولته كل من هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي .



