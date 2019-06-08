هاني سلامة لـ"الفجر الفني" عن "قمر هادي": مفيش دور تقدر تشيله من العمل.. والمسلسل بطولة جماعية (فيديو)





أكد الفنان هاني سلامة، أن مسلسل "قمر هادي" مختلف عما تم تناوله من قبل من ناحية "السيكودراما" وـأن مثل هذه النوعية لم يتم تناولها كثيرًا في الدراما المصرية وحاولوا تناولها بشكل مختلف.





وأضاف هاني، في ندوته في "الفجر الفني" أن جميع فريق عمل مسلسل "قمر هادي" سواء داليا مصطفى أو محسن محيي الدين أو يسرا اللوزي ةباقي فريق العمل "هايلين وشاطرين" وان مفاجأة العمل المؤلف إسلام حافظ، مشيرًا إلى أن المسلسل قائم على البطولة الجماعية.





وتابع هاني، أن مسلسل "قمر هادي" مختلف عن ما تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي حيث معظم المسلسلات كان يوجد بها ملل في الأحداث المتكررة عكس "قمر هادي" كل حلقة كان يوجد بها العديد من الأحداث الجديدة.







