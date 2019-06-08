فيس بوك يصدم مستخدمي هواتف "هواوي" ويصدر قرارا بحظره!

منع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هواتف "هواوي" تحميل التطبيق، ويأتي ذلك بعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على منتجات الشركة الصينية، بعد أن كانت الهواتف الذكية لـ"هواوي" والتي تعمل بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقًا بتطبيق "فيس بوك".





وبالرغم من قرار عملاق التواصل الاجتماعي، فإن العملاء ومالكي هواتف "هواوي" حاليُا سيكون بمقدورهم استخدام التطبيق وتحميل التحديثات عليه في أي وقت، بحسب "سكاي نيوز" نقلًا عن "رويترز"، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته فيس بوك لا يسري إلا على هواتف هواوي الذكية الجديدة.





ويعد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالإضافة لـ"بوكينغ دوت كوم" للحجز، من التطبيقات الأخرى التي يجري تحميلها مسبقًا بهواتف "هواوي" على الإنترنت، ورفضت الأولى التعليق على مثل هذه الأنباء، بينما لم ترد "بوكينغ دوت كوم"، ورفضت "هواوي" التعليق على الخطوة التي قامت بها "فيس بوك" تجاه هواتفها.



