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اليوم.. حارس مرمى فريق ريال مدريد يصل الغردقة لاستكمال إجازته

السبت 08/يونيو/2019 - 04:41 ص
اليوم.. حارس مرمى فريق ريال مدريد يصل الغردقة لاستكمال إجازته
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محمد طه
 
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أعلن رجل الأعمال كامل أبو على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عن وصول حارس مرمى فريق ريال مدريد "كيلور نافاس" بصحبة عائلته ظهراليوم االسبت مطار الغردقة الدولى.

وأكد "كامل أبو على" وذلك لاستكمال قضاء إجازته؛ مؤكدا أن زيارة حارس مرمى فريق ريال مدريد " كيلور نافاس " للغردقة تدعم السياحة بشكل مباشر.

يذكر بدأ حارس مرمى فريق ريال مدريد بدأ جولته يوم الخميس الماضي بالمتحف المصرى بالتحرير ثم خان الخليلى ثم العشاء على نيل القاهرة.

جدير بالذكر وصل مساء يوم الأربعاء الماضي القاهرة اللاعب " كيلور نافاس " حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى الشهير بصحبة عائلته فى زيارة لمصر لمدة أسبوع بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر والذى صرح بأن برنامج الزيارة يشمل منطقة الاهرامات الأثرية والساحل الشمالى والغردقة
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