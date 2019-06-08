تشكيل الجهاز الفني للقومي في الموسم الجديد

قرر مجلس إدارة نادى القومي تجديد الثقة في المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم حاتم حسن، استعداداً للموسم المقبل من دوري القسم الثالث.









وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني للفريق الأول للموسم الرياضي 2019-2020 يضم كلاً من : حاتم حسن مديراً فنياً، طة فؤاد مدرب عام





وفصيح محمد سيد ومحمد أحمد سعيد مدربين، عبدالله رضا مدرب مساعد ،عمر مصطفى مدرب حراس مرمى ،محمد الضو معد بدنى.









ويتكون الجهاز الإداري من صفوت صبيح مدير كورة ، أحمد عاطف مدير شنون اللاعبين ،محمود عبد الظاهر مدير إدارى، مصطفى كشّر إدارى.









ويضم الجهاز الطبي عبدالله الشيخ ، وأحمد أبو السعود علاج طبيعي واصابات ملاعب، مصطفى غزه مسؤل الأدوات والمهمات .



