تعرف على موعد عرض مسرحية "كلها غلط" في "موسم جدة"
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:55 م
الفجر الفني
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مدينة جدة السعودية، على موعد مع موسم استثنائي للترفيه هذا الصيف، حيث تشهد العديد من الحفلات التي تضم كبار النجوم في العالم العربي.
إضافة إلى مشاركة فرق غربية عريقة لأول مرة بالمملكة، ومن أهم المشاركين في هذه الفعاليات الفنانون فرقة الفنان أشرف عبدالباقي، لتقديم مسرحية "كلها غلط"، من يوم 10 إلى 13 يوليو".
كما تشارك فرقة موسيقى البوب الأمريكية الشهيرة باكستريت بويز، والفرقة الغنائية الكورية Junior Super.
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