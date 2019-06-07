ازدحام شديد أمام سينمات وسط البلد بثالث أيام عيد الفطر المبارك
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:35 م
شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
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شهدت دور العرض السينمائية بوسط البلد، ازدحام شديد من جمهور العيد في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ورصدت عدسة "الفجر الفني" ازدحام الجماهير أمام السينمات لحجز تذاكر الأفلام المعروضة.
ويشارك في سباق أفلام عيد الفطر كل من أفلام: حملة فرعون، وكازابلانكا، والممر، ومحمد حسين، وسبع البرمبة.
ورصدت عدسة "الفجر الفني" ازدحام الجماهير أمام السينمات لحجز تذاكر الأفلام المعروضة.
ويشارك في سباق أفلام عيد الفطر كل من أفلام: حملة فرعون، وكازابلانكا، والممر، ومحمد حسين، وسبع البرمبة.
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