ازدحام شديد أمام سينمات وسط البلد بثالث أيام عيد الفطر المبارك

شهدت دور العرض السينمائية بوسط البلد، ازدحام شديد من جمهور العيد في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



ورصدت عدسة "الفجر الفني" ازدحام الجماهير أمام السينمات لحجز تذاكر الأفلام المعروضة.



