البورصة الأمريكية تحافظ على مكاسبها وتغلق مرتفعة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بقوة نهاية تعاملات يوم الجمعة، حيث عزز تباطؤ حاد في نمو الوظائف بالولايات المتحدة آمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في حين زادت الشهية للمخاطرة بفعل التفاؤل بتقدم محتمل صوب حل المعارك التجارية الأمريكية مع الصين والمكسيك.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 262.87 نقطة بما يعادل 1.02 % ليصل إلى 25983.53 نقطة، وزاد المؤشر"ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 29.76 نقطة أو 1.05 % مسجلا 2873.25 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 126.55 نقطة أو 1.66 % إلى 7742.10 نقطة.