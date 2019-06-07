قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بباكستان
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:55 م
وكالات
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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 3 ضباط وجندي وإصابة 4 جنود آخرين، إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم وزيرستان الشمالي.
ونقلت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم، عن بيان لمكتب العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، قوله إن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة على الطريق في إقليم وزيرستان الشمالي، أسفر عن مقتل 3 ضباط وجندي واحد وإصابة 4 جنود آخرين.
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