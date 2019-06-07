هازارد.. خامس لاعب من تشيلسي ينضم لريال مدريد

وأتم نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لمدة 5 سنوات، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو + 5 مليون كحوافز وإضافات.





وصار هازارد خامس لاعب من تشيلسي يتعاقد معه ريال مدريد منذُ عام 2000، على النحو التالي :





- إيدين هازارد (بلجيكي).

- تيبو كورتوا (بلجيكي).

- ميكاييل إيسين (إعارة) - (غاني).

- ريكاردو كارفاليو (برتغالي).