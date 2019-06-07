هازارد.. خامس لاعب من تشيلسي ينضم لريال مدريد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:45 م
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وأتم نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد لمدة 5 سنوات، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو + 5 مليون كحوافز وإضافات.
وصار هازارد خامس لاعب من تشيلسي يتعاقد معه ريال مدريد منذُ عام 2000، على النحو التالي :
- إيدين هازارد (بلجيكي).
- تيبو كورتوا (بلجيكي).
- ميكاييل إيسين (إعارة) - (غاني).
- ريكاردو كارفاليو (برتغالي).
- آريين روبين (هولندي).
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