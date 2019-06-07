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خبير أمني: أبطال كمين العريش أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى بالتزامن مع العيد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:00 م
خبير أمني: أبطال كمين العريش أحبطوا مخططًا لعملية إرهابية كبرى بالتزامن مع العيد
اللواء محمد زكي
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رقية جمال
 
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه بمتابعة وتحليل الهجوم على الإرهابي كمين العريش، نجد أن هناك احتواء للموقف مما دعا العناصر الإرهابية للاحتماء بكردونات المدن، فضلًا عن أن هذه العناصر تعاني من عملية الاحتواء ولذا سعت وخططت لتنفيذ عملية ذو دوي كبير تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

وتوقع "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بانوراما النيل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن يكون الإرهابي الذي قتل خلال المواجهة الأولى الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا كان يسعى لتفجيره في أحد المساجد أثناء صلاة عيد الفطر، موضحًا أن هذا العنف المستجد على الساحة يؤكد افتقاد الإرهابيين للثقة والقدرة على التواجد بشكل علني.

وتابع، أن عملية المتابعة الثانية التي أسفرت عن سقوط 14 إرهابيًا تؤكد أن قاعدة البيانات والمعلومات التي تتم بالتعاون بين المواطنين وجهاز الأمن موجودة وثرية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الإرهابية كانت مختبأة داخل أحد المزارع جنوب العريش، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفيين.
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