وزير النفط الروسي لا خطورة على اسعار النفط من ارتفاع إنتاج النفط الصخري
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:53 م
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، إنه قد تحدث تخمة في المعروض النفطي بالسوق إذا استمرت الحروب التجارية العالمية.
وأضاف"نوفاك" متحدثا على التلفزيون الروسي
الرسمي أن روسيا لا ترى مخاطر محددة عليها من ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي وأن
موسكو غير قلقة من المنافسة.
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