طالبة تحاول الانتحار بسبب خلافات أسرية بالبحيرة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:46 م
إسلام أمين
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أقدمت فتاة مقيمة بقرية الريكو بمركز حوش عيسى على الانتحار وتناولت الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات بين والديها أدت الى ترك والدتها المنزل وتناولت الحبة السامة على سبيل التهديد لوالدها لرغبتها فى عودة والدتها وتم نقلها لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار لاسعافها.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول "نعمه خ. ر" ١٧ عامًا، مصابة بحالة اعياء شديد نتيجة بعد تناولها الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال.
كشف شهود عيان اقدام المصابة على الانتحار وتناولت الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ترك والدتها المنزل بعد نشوب خلافات مع والدها.
تم نقل المصابة لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العامة لاسعافها وتم وضعها نحت الملاحظة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوصول "نعمه خ. ر" ١٧ عامًا، مصابة بحالة اعياء شديد نتيجة بعد تناولها الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال.
كشف شهود عيان اقدام المصابة على الانتحار وتناولت الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ترك والدتها المنزل بعد نشوب خلافات مع والدها.
تم نقل المصابة لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العامة لاسعافها وتم وضعها نحت الملاحظة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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