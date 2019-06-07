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ريتشارد الحاج يطرح ثالث اغاني ألبوم "لون الكاكاو" لبلاك تيما (فيديو)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:30 م
ريتشارد الحاج يطرح ثالث اغاني ألبوم لون الكاكاو لبلاك تيما (فيديو)
بلاك تيما
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شيماء عطية
 
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طرح المنتج ريتشارد الحاج ثالث اغاني ألبوم "لون الكاكاو" لفريق "بلاك تيما"،أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده ، الأغنية تحمل عنوان" ياعم يا جمال "، و تتواجد حاليا على قناة موسيقى تي في علي اليوتيوب وعدد كبير من متاجر الشراء ومن بينها آيتونز، انغامي، ديزر ، سبوتيفاي، موسيقى ستور. 

" ياعم يا جمال "من التراث، وقام بإعادة توزيعها هاني ربيع، مكس وماستر ماهر صلاح، ماكير عزت حلمي، مدير إنتاج مينا مكرم، تصوير اسلام شلبي،سيشن رؤية فنية ريتشارد الحاج و إسلام بيبو، جرافيك ديزاين تامر مجدي ، موشن جرافيك ابانوب كمال وشكر خاص لراني فيكتور وأحمد حنفي . 

الألبوم فكرة ريتشارد الحاج وأمير صلاح الدين ومنتج فني إسلام بيبو. 

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج:سيتم طرح اغنية جديدة من الالبوم غدا السبت، وتحمل عنوان "يا تريلا" من التراث أيضا، يليها اغنية "يانجمة"، موضحا أن الألبوم يعد إعادة إحياء للتراث النوبي. 

يذكر أن شبكة موسيقى طرحت مؤخرًا البوم المطربة شيماء الشايب الذي حمل عنوان "حاسة بيأس " وحقق ردود فعل ونسب استماع قوية جدا.

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