محمد الغيطي وأحمد عبدالعزيز يؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:19 م
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
Advertisements
Advertisements
حرص كل من السيناريست والإعلامي محمد الغيطي والفنان أحمد عبدالعزيز على أداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم، منذ قليل بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.
وحضر العزاء حتى الآن لفيف من نجوم الوسط الفني على رأسهم محمد هنيدي وأشرف ذكي وسمير غانم وشيرين.
وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
Advertisements
المزيد عن: مسلسلات رمضان 2019 مسلسلات رمضان عيد الفطر المبارك عزاء محمد نجم شاهد مسلسلات رمضان اول عيد أقوى مسلسلات رمضان
- أحمد عبدالعزيز ومنة فضالي يؤديان واجب العزاء في سعيد عبدالغني بعمر مكرم (صور)
- أشرف زكي وخيري بشارة يؤديان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
- سمير غانم وعمرو عبدالجليل وأشرف زكي في عزاء محمد نجم (صور)
- محمد هنيدي يؤدي واجب العزاء في محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- شيرين في عزاء محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- محمد جمعة في عزاء محمد نجم بعمر مكرم (صور)
- محمد لطفي وعلي رزق يؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)
- عمرو عبدالجليل يتلقى عزاء محمد نجم .. تعرف على صلة القرابة بينهما (صور)
- دلال عبدالعزيز وشهيرة تؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)