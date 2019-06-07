محمد الغيطي وأحمد عبدالعزيز يؤديان واجب العزاء في محمد نجم (صور)

حرص كل من السيناريست والإعلامي محمد الغيطي والفنان أحمد عبدالعزيز على أداء واجب العزاء في الفنان الراحل محمد نجم، منذ قليل بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.





وحضر العزاء حتى الآن لفيف من نجوم الوسط الفني على رأسهم محمد هنيدي وأشرف ذكي وسمير غانم وشيرين.

وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.