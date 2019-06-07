عمرو عبدالجليل يتلقى عزاء محمد نجم .. تعرف على صلة القرابة بينهما (صور)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:12 م
شيماء عطية - تصوير: بلال أحمد
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تلقى الفنان عمرو عبدالجليل واجب العزاء في زوج شقيقته، الفنان الراحل محمد نجم، المقام حاليًا بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.
وحرص على أداء العزاء لفيف من نجوم الوسط الفني على رأسهم محمد هنيدي وأشرف ذكي وسمير غانم وشيرين.
وتُوفي الفنان محمد نجم أول أيام عيد الفطر المبارك، عن عمر ناهز ال75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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