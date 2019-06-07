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5 صفقات نارية تنقذ برشلونة في الموسم المقبل

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:36 م
5 صفقات نارية تنقذ برشلونة في الموسم المقبل
برشلونة
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أحمد عصام
 
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يسعى فريق برشلونة الإسباني للتعاقد مع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل، والعودة في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي غابت عن خزائن الفريق منذ عام 2015.

 

ويحتاج البارسا التدعيم في بعض المراكز، وكان يعاني برشلونة في الموسم الماضي بعدم وجود بديل مميز في بعض المباريات الهامة.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 5 صفقات تنقذ برشلونة في الموسم المقبل.

 

1- نيمار دا سيلفا

ظهر تأثير رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا في الموسمين الماضيين، وذلك بعد ضم كوتينهو والذي لم يظهر بمستوى جيد حتى الآن مع البارسا، وأشارت بعض التقارير الصحفية إن نيمار يريد العودة مجددا إلى صفوف البارسا خلال الموسم القادم، وكان يمثل دا سيلفا ثلاثي مرعب مع ليونيل ميسي، ولويس سواريز.

 

2- رودريجو

يعد المهاجم الإسباني رودريجو لاعب فريق فالنسيا من أبرز المهاجم في الليجا خلال المواسم الأخيرة، ويسعى البارسا لضمه في الصيف، من أجل أن يكون بديلا قويا للأوروجوياني لويس سواريز، والذي لا يوجد بديل له داخل الفريق في المواسم الأخيرة.

 

3- ماتياس دي ليخت

يرغب مسئولو برشلونة في التعاقد مع الشاب الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب اياكس امستردام، وذلك بعد الإصابات المتكررة التي تعرض لها اومتيتي مدافع الفريق في الموسم الماضي، وظهور دي ليخت بشكل مميز رغم صغر سنه.

 

4- أنطوان جريزمان

اقترب الفرنسي انطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني من الانضمام إلى فريق برشلونة في الصيف، وذلك بعد إعلانه الرحيل عن مدريد في الميركاتو الحالي، وكان جريزمان قريبا من الانضمام للبارسا في الموسم الماضي، ويحتاج البارسا تدعيم الخط الهجومي في ظل وجود ميسي وسواريز فقط حاليا.

 

5- تاليافيجكو

أشارت بعض التقارير الأرجنتينية إلى أن ليونيل ميسي أوصى بالتعاقد مع تاليافيجكو ظهير منتخب بلاده ونادي اياكس امستردام الهولندي، بعد المستوى الملفت الذي قدمه اللاعب في الموسم الماضي، وعدم وجود بديل لجوردي ألبا في المواسم الأخيرة، خاصة بعد خروج لوكاس دينيه من البارسا إلى فريق إيفرتون الإنجليزي.

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