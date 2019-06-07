"بوتين" يدين المحاولات الأمريكية لإخراج هواوي من الأسواق العالمية

أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تصريحات بالجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ بحضور الرئيس الصيني شي جينبيغ محاولات "إخراج" شركة هواوي من الأسواق العالمية من جانب السلطات الأمريكية بشبهة التجسس.

وفي تحدي روسي للإدعاءات الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية، وقعت شركة "إم تي إس" الروسية اتفاقية شراكة مع شركة "هواوي" لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس للاتصالات في روسيا.





وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت حظرا على شركة هواوي الصينية في خطوة تهدف إلى منعها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات ومكونات إلكترونية أخرى من الموردين الأمريكيين.

وحذرت الإدارة الأمريكية من أن هواوي تمثل تهديدا أمنيا لأن المعدات التي توردها لشركات الاتصالات في أنحاء العالم يمكن استغلالها في أنشطة تجسس ومراقبة لصالح الحكومة الصينية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن قرار وزارة التجارة الأمريكية بمنع هواوي و67 شركة تابعة لها من شراء المنتجات الأمريكية يهدد شبكات الشركة وعمليات تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بها.

وبموجب القرار الأمريكي، تستطيع الشركات الأمريكية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة للاستمرار في بيع منتجاتها إلى هواوي.

في الوقت ذاته حذرت شركة التكنولوجيا الأمريكية "جوجل"، من أن تشديد القيود الأمريكية على عملاق التكنولوجيا الصينى "هواوى"، قد يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومى للولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ونشرت "فاينانشيال تايمز" عن "جوجل": "فى الوقت الذى يتوقع فيه أن تلحق القيود الأمريكية ضررا بـ"هواوي" على المدى القصير، يحذر الخبراء من أن الإجراءات الأمريكية قد تجبر الشركة الصينية على البحث عن حلول مستلقة وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها، ما سيلحق الضرر بالوضع المهيمن لشركات أمريكية مثل "جوجل"، على المدى الطويل".

وأضافت الصحيفة أن "جوجل" تشعر بالقلق من التداعيات السلبية بسبب عدم السماح لها بتحديث نظام التشغيل الخاص بها "أندرويد" المثبت على هواتف "هواوي"، وتتخوف من أن ذلك سيدفع الشركة الصينية لتطوير نظامها الخاص.

وكانت "جوجل" قد أوقفت فى وقت سابق تعاونها مع "هواوي" فى استخدام نظام "أندرويد" على هواتف "هواوي"، وذلك امتثالا للقيود التى فرضتها واشنطن على الشركة الصينية، حيث أدرجت وزارة التجارة الأمريكية "هواوي" فى قائمتها السوداء وحظرت التعاون معها دون الحصول على تصريح مسبق.

يشار إلى أن "هواوي"، التى تعد ثانى أكبر بائع للهواتف الذكية فى العالم، اعتمدت منذ فترة على نظام تشغيل "أندرويد" من "جوجل" لتشغيل هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية، ولكن فى ظل القيود الأمريكية، أعلن العملاق الصينى أنه سيطلق نظاما بديلا لـ"أندرويد" الخريف القادم.