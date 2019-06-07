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"آبي أحمد" يدعو للوساطة بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:22 م
آبي أحمد يدعو للوساطة بين المجلس العسكري والحركة الاحتجاجية
آبي أحمد
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وكالات
 
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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية، اليوم الجمعة، إلى انتقال "ديمقراطي سريع" في السودان، لافتا إلى أن شرط أساسي لاستعادة السلام.

وقال آبي أحمد في بيان: "يجب أن يتحلى الجيش والشعب والقوى السياسية بالشجاعة والمسؤولية، باتخاذ خطوات سريعة نحو فترة انتقالية ديمقراطية وتوافقية في البلد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. 

وفي المقابل، قدمت قوى الحرية والتغيير في السودان بعض الاشتراطات لرئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، قبل الدخول في مفاوضات جديدة مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عقب لقاء وفد من القوى مع رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم "حضر رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الخرطوم وقدم بعض المقترحات لحل بعض المشكلات التي تسبب فيها المجلس العسكري الانتقالي في البلاد".

وأكد الدقير أن القوى "قدمت لرئيس الوزراء اشتراطات قبل التفاوض مرة أخرى مع المجلس العسكري".

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المزيد عن: الوساطة المجلس العسكري السودان الحركة الاحتجاجية آبي أحمد
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