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رسميا.. الاتفاق يعلن عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيسه وأعضائه

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:04 م
رسميا.. الاتفاق يعلن عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيسه وأعضائه
الاتفاق
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أميرة فطيم
 
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أعلن نادي الاتفاق السعودي رسمياً، اليوم الجمعة، عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي.

 

وقال نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه سوف يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النادي يوم الأحد الموافق 9 يونيو حتى الثلاثاء 11 من الشهر ذاته، بينما سيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين على مدار 3 أيام (من الأربعاء حتى الجمعة).

 

وسيتم تقديم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الأحد الموافق 9 يونيو فيما يتم النظر في الطعون المقدمة من الأحد إلى الثلاثاء (13 و15 يونيو)، ويتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين على يومي الأربعاء والخميس (19 و20).

 

كما سيكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق 23 يونيو، والطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية يوم الإثنين 24 من هذا الشهر.

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