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رسميا.. باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع هدف مدريد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:59 م
رسميا.. باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع هدف مدريد
توتنهام
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محمد الصو
 
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دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مفاوضات رسمية مع كريستيان إريكسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، للحصول على خدماته بالانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت عدة تقارير صحفية بريطانية اليوم، أن سان جيرمان تقدم بعرض رسمي، للتعاقد مع اللاعب، حيث اشتمل عرض العملاق الفرنسي على رحيل لاعب الفريق الألماني جوليان دراكسلر إلى توتنهام الإنجليزي بالإضافة إلى مقابل مادي نظير السماح بالحصول على خدمات الدنماركي كرستيان إريكسن، بالموسم الجديد.

 

ويعد لاعب توتنهام، أحد أهم أهداف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، للظفر بإمكانياته خلال الصيف المقبل.

 

وأبدى لاعب وسط توتنهام، في أكثر من مناسبة من خلال تصريحات صحفية برغبته في الرحيل عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم.

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