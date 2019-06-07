بولتون: يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:50 م
وكالات
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي الذي دام 40 عاما.
وأضاف "بولتون"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن إيران ترعى وتمول الإرهاب، وهو ما أسفر عن مشاكل اقتصادية خطيرة.
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