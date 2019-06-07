ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بولتون: يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:50 م
بولتون: يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي
جون بولتون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إنه يجب إنهاء حكم النظام الإيراني الإرهابي الذي دام 40 عاما.

وأضاف "بولتون"، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن إيران ترعى وتمول الإرهاب، وهو ما أسفر عن مشاكل اقتصادية خطيرة.

Advertisements
المزيد عن: حكم جون بولتون النظام الايراني إنهاء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
1
x
20:15
0
العراق
سلوفاكيا
0
x
20:30
0
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
0
x
15:30
1
أوكرانيا
مالي
2
x
18:30
2
إيطاليا