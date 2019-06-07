أمم أوروبا.. هولندا تفوز على إنجلترا بـ 3 أهداف وتُلاقي البرتغال في النهائي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:29 م
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نجح منتخب هولندا، في الفوز على منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة قبل الأخيرة لنهائي بطولة دورى الأمم الأوروبية، على ملعب الفونسو إنريكي.
ويتأهل منتخب الطواحين لمواجهة منتخب البرتغال، الأحد المقبل الموافق 9/6/2019، فى نهائى بطولة دورى الأمم الأوروبية.
وأحرز منتخب إنجلترا الهدف الأول عن طريق راشفورد من ضربة جزاء بعد خطأ دي ليخت القاتل، وفى الدقيقة 73 ينجح دى ليخت فى تسجيل هدف التعادل برأسية قوية من ركلة ركنية، وفى الدقيقة 7 من الشوط الأول في الوقت الإضافي يرتكب جون ستونز خطأ قاتلًا يستغله الفريق الهولندى ويسدد كوينسى برومس البديل لتلمس واكر وتُحتسب هدفًا عكسيًا لصالح هولندا، وفي فى الشوط الإضافي الثاني يسجل ممفيس الهدف الثالث للطواحين.
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