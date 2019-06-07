أمم أوروبا.. هولندا تفوز على إنجلترا بـ 3 أهداف وتُلاقي البرتغال في النهائي

نجح منتخب هولندا، في الفوز على منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة قبل الأخيرة لنهائي بطولة دورى الأمم الأوروبية، على ملعب الفونسو إنريكي .





ويتأهل منتخب الطواحين لمواجهة منتخب البرتغال، الأحد المقبل الموافق 9/6/2019، فى نهائى بطولة دورى الأمم الأوروبية.



