باحثة في الملف الإيراني تتنبأ بخيانة قطر عام 2013

كشفت الباحثة في الملف الإيراني والجماعات الإسلامية عائشة الرشيد، عن تنبؤها بخيانة قطر في عام 2013 للأشقاء وانضمامها لإيران وتركيا.



وقالت الرشيد: "أنا لست متنبئة ولا عرافة ولا قارئة فنجان أنا باحثة في ملفات شائكة هي الملف الإيراني والجماعات الإرهابية".

ولفتت إلى أنه منذ انطلاق قناة الجزيرة وانفرادها بلقاء ، بدأت في البحث كثيرًا، بالإضافة إلى حسها الأمني العالي وتطويره لأنه أحد تخصصاتها.

وعلى جانب أخر أوضحت أن الشيخ الراحل أمير الكويت جابر الأحمد كان يطلق عليها اسم عايشة أجاثا كريستي والآخرون يقولون شارلوك هولمز .

وعن قطر قالت: "لاحظت أنه فجأة كثرة الزيارات إلى قطر من قبل أشخاص معينين، مما جعل جرس إنذار يدق، وفي عام ٢٠٠٨ كنت في مركز إعداد القادة في واشنطن وعرفت أن الوطن العربي مقبل على أيام عصيبة وعرفت أن قطر هي الأداة، ومن خلال قناة الجزيرة، وهذا ما جعلني حينها أقوم بزيارة إلى قطر هي الأولى والأخيرة".

واستكملت: "عندما شاهدت هناك جماعات الإخوان من الكويت ومصر عرفت أن قطر خارج السرب، بالإضافة إلى المعلومات التي لدي، وأتذكر في ديسمبر عام ٢٠١٠ تاريخ ٢٨ كنت في مصر وأخبرتهم عما سيحدث في مصر وأن قطر ستلعب دورًا خبيثًا وأنها ستدعم كل الثورات وحددت التواريخ، إلا أنه لم يصدقني أحد".