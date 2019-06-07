أيمن حفني يحسم مصيره مع الزمالك

استقر أيمن حفني لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على البقاء في صفوف الأبيض خلال الموسم المقبل، وذلك بعد تولي خالد جلال المهمة الفنية للفارس الأبيض.

وأكد حفني للمقربين له بأنه استقر على الرحيل بعد ابتعاده عن تشكيل الزمالك خلال الشهور الأخيرة، ولكنه تراجع عن قراره بعد رحيل السويسري كريستيان جروس.

وقد أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين خالد جلال على رأس الجهاز الفني للفريق رفقة نبيل محمود وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد، وذلك بعد انتهاء عقد السويسري كريستيان جروس.