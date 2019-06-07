مهرجان "Filmfare award" يكرم الراحلة سرديفى



وتسلمت الجائزة اسرتها من زوجها بونى كابور، وابنتيها.





وعلى جانب آخر، قدم المهرجان النجم شاروخ خان، بمساعدة سونام كابور، كما قدم النجم رانفير سينج عده استعراضات غنائية راقصة خلال هذا المهرجان.



Filmfare award، يعرض حصريا على قناة mbc bolywood

كرم مهرجان Filmfare award، الفنانة الهندية الراحلة سريديفى، بمنحها جائزة المهرجان هذا العام.