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أسعار الدينار الكويتي تصل إلى 54 جنيه بالبنوك اليوم الجمعة 7-6-2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:36 م
أسعار الدينار الكويتي تصل إلى 54 جنيه بالبنوك اليوم الجمعة 7-6-2019
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استقر سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيهًا، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: 

أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي  نحو 54،90 جنيها للشراء، و55،60 جنيها للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر نحو 55،19 جنيها للشراء، و55،62 جنيها للبيع

سجل سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 54،90 جنيها للشراء، و55،69 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى نحو 55.16 جنيها للشراء، 55.51 جنيها للبيع، بينما استقر سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية مسجلا نحو 55،12 جنيها للشراء، 56،55 جنيها للبيع.

واستقر ايضا سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان مسجلا نحو 54.60 جنيها للشرا، 55.65 جنيها للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 55،31 جنيها للشراء، و56،08 جنيها للبيع.
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