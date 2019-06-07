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تعرف على اسعار الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 7-6-2019

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:31 م
تعرف على اسعار الريال السعودي بالبنوك اليوم الجمعة 7-6-2019
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك وتشهد العملة السعودية حالة من التراجع أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار الريال السعودى امام الجنيه المصري اليوم 

سجل سعر الريـال السعودى بالبنك المركزى
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

  سعر الريـال السعودى بالبنك الأهلي المصرى
4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع.

سعر الريـال السعودي بالبنك التجارى الدولى 
 4.44 جنيها للشراء
4.48 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى ببنك مصر
 4.46 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع

 سعر الريـال السعودى بالبنك العربى الافريقى الدولى
 4.43 جنيها للشراء
4.49 جنيها للبيع
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