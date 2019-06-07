تعرف على حالة الطقس في أول أيام امتحانات الثانوية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس لطيف علي السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلَا على كافة أنحار الجمهورية.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة علي السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء تكون كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما تؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدًا على بعض محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 21 33

الإسكندرية 21 28

العريش 19 29

رفح 20 28

كاترين 17 30

الطور 21 30

شرم الشيخ 28 36

سوهاج 24 35

قنا 25 36

أسوان 29 40

الوادي الجديد 26 36

شلاتين 27 37

حلايب 29 33

