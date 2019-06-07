العالم × أسبوع.. ترامب يدعم جونسون لخلافة ماي.. والرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان، والقبض على دبلوماسيين غربيين في حفلة مختلطة بإيران.

واشنطن تستفز الصين بصفقة أسلحة ضخمة لتايوان

قالت أربعة مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تسعى لبيع دبابات وأسلحة لتايوان قيمتها أكثر من ملياري دولار، في خطوة ستثير على الأرجح حنق الصين في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ميركل وترامب يبحثان الوضع في ليبيا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع في ليبيا وغرب إفريقيا، خلال لقاء جمعهما في بريطانيا، وفق ما أعلن عنه البيت الأبيض.

وأعلنت المتحدة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب وميركل عقدا اجتماعا جانبيا لمدة 10 دقائق تقريبا، واتفقا على المضي قدما في المناقشات خلال قمة العشرين (G20)، التي ستعقد في اليابان هذا الشهر.

الصين تحذّر رعاياها وشركاتها..عنف مسلح ومضايقات بأمريكا

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الصينية حذرت الشركات التي تعمل في الولايات المتحدة من أنها قد تواجه مضايقات من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

وقالت إن وزارة السياحة أيضاً حذرت السياح الصينيين من تهديدات محتملة مثل "السرقة والعنف المسلح" خلال زيارة الولايات المتحدة.

القبض على دبلوماسيين غربيين في حفلة مختلطة بإيران

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أنه تم القاء القبض على دبلوماسيين أوروبيين اثنين، أحدهما بريطاني والآخر هولندي، فجر أمس الجمعة، في حفلة مختلطة بين الجنسين بشمال العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة أنه جرى احتجاز الدبلوماسيين لدى شرطة الأمن إلى أن تم التعرف على هويتيهما، وجرى إطلاق سراحهما في وقت لاحق.

وأشارت إلى أن الحفلة أقيمت بحضور عدد كبير نسبيا من الرجال والنساء بشكل مختلط في منطقة ولنجك شمال العاصمة طهران.

ترامب يدعم جونسون لخلافة ماي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بوريس جونسون سيكون خياراً "ممتازاً" ليحل محل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وذلك قبل أيام من توجهه إلى لندن في زيارة رسمية.

وقال في مقابلة مع صحيفة ذا صن البريطانية نشرت في وقت متأخر من يوم الجمعة "لقد درست بالفعل الأمر باجتهاد كبير، وأعرف مختلف اللاعبين، لكني أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازاً".

وقال الرئيس الأمريكي أيضاً إن مرشحين آخرين في السباق لخلافة ماي، التي ستتنحى عن زعامة حزب المحافظين في 7 يونيو الجاري بعد إخفاقها في الترويج لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان، طلبوا أيضاً تأييده.

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

ادعى الرئيس الأوكراني الجديد زيلينسكي أن بلاده تخوض حربين، ووذكر موقع إخباري روسي أن زيلينسكي قال خلال لقائه بالسيناتور الأمريكي روبرت بورتمان: "عندنا حربان، الحرب مع روسيا والحرب ضد الفساد في الداخل".

وردد الرئيس الأوكراني الجديد بذلك "المعزوفة المشروخة" الزاعمة أن القوات الأوكرانية في منطقة دونباس حيث يحارب نظام الحكم الأوكراني جمهوريتين شعبيتين، تواجه قوات روسية.

وعبر زيلينسكي للسيناتور الأمريكي عن رجائه بأن تزيد الولايات المتحدة ضغطها السياسي والاقتصادي على روسيا.