تقارير اقتصادية ترفع اسعار الغاز الطبيعي 0.34%
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:10 م
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ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي العالمي، اليوم الجمعة، بعد توقعات من وكالة الطاقة الدولية بزيادة نمو الطلب العالمي على العاز الطبيعي حتي نهاية 2024 مدفوعًا بزيادة الاستهلاك
الصيني.
وسجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي العالمي ارتفاعًا بنحو 0.34% لتصل
إلى 2.33 دولاًر لكل مليون وحدة حرارية.
وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة، أن نمو الطلب على
الغاز الطبيعي سيشهد ارتفاعًا بنسبة 1.6% سنويًا حتى نهاية 2024، بدعم من ارتفاع
الأستهلاك الصيني له ضمن مسعيها لتقليل اعتمادها على الفحم في توليد الطاقة
الكهربية والتوسع لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ستستحوذ على ثلث نمو الطلب
لوحدها خلال هذة الفترة.
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