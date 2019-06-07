الغد يتألق من جديد بـ"الحادثة"

عاد مسرح الغد لنشاطه من جديد مساء أمس الخميس ثاني أيام عيد الفطر بالعرض المسرحي " الحادثة" وسط إقبال جماهيري كبير في التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، وذلك بعد انتهاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أعمال تطوير منظومة الدفاع المدني بالمسرح.





جدير بالذكر ان عرض " الحادثة" إنتاج فرقة الغد وقد تم افتتاحه على المسرح من مايو ٢٠١٨ وعرض عدة مواسم وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا، كما شارك بمهرجان المسرح العربي في الدورة الحادية عشر لهذا العام، تدور أحداث العرض فى قالب كوميدى حول شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنآ منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.





"الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر ،نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى،ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.



