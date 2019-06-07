عبد الحفيظ يكشف لـ"الفجر الرياضي" كبرى مفاجآت الأهلي في الموسم الجديد

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن النادي الأحمر بدأ في التفاوض مع نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي نهائيا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي " بأن الأهلي يتواصل حاليا مع النادي الإنجليزي للاتفاق على المقابل المادي مقابل انضمام رمضان للقلعة الحمراء نهائيا.

وتابع: "اللاعب يرحب بالانضمام إلى الأهلي نهائيا، ويرغب في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء، وهو ما شجعنا للدخول في مفاوضات مع هيديرسفيلد تاون".