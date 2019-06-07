نجم "أيرون مان" يتبنى مشروع من تمويله لتطهير المحيطات من البلاستيك

في خطوة بطولية، أعلنت النجم روبرت داوني جونيور عن تبنيه لمشروع من تمويله، لنشر قوارب بجميع أنحاء العالم تعمل على تطهير المحيطات من البلاستيك..

وتقلى داوني جونيور العديد من الثناء من زملاءه من نجوم هوليوود، الذي وصفوه بتقمصه لشخصية البطل توني ستارك في الأفلام وفي الواقع أيضا.

كما وصف النجم كريس إيفانس المجسد لشخصية كابتن أمريكا هذا التصرف، بالأسطوري، من جانب روبرت داوني جونيور.