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طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم

الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:51 م
طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
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مقادير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
- مانغو : 1 حبة (مقشر ومفروم) 
- الموز : 1 حبة (مفرز ومقطع) 
- الشاي الأخضر : كوب (مبرّد) 
- حليب : كوب (خالي الدسم) 
- ثلج : 6 قطع 

طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
1. اخلطي المانغو والموز مع الشاي المبرد والحليب والثلج في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعماً.

2. صبي الخليط في أكواب وقدميه فوراً.
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