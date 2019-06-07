طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 04:51 م
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مقادير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
- مانغو : 1 حبة (مقشر ومفروم)
- الموز : 1 حبة (مفرز ومقطع)
- الشاي الأخضر : كوب (مبرّد)
- حليب : كوب (خالي الدسم)
- ثلج : 6 قطع
طريقة تحضير سموثي الشاي الأخضر للرجيم
1. اخلطي المانغو والموز مع الشاي المبرد والحليب والثلج في الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط ناعماً.
2. صبي الخليط في أكواب وقدميه فوراً.
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