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ارتفاع أعداد زوار المناطق السياحية بالفيوم (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:06 م
ارتفاع أعداد زوار المناطق السياحية بالفيوم (صور)
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ريهام على
 
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فى اليوم الثالث للأجازة عيد الفطر المبارك أرتفعت نسبة  أعداد الزوار إلى المناطق السياحية فى الفيوم وتزايدت نسبة الاشغال فى الفنادق المنشأت السياحية إلى حوالى 80%.

وشهدت المناطق السياحية، السواقي وعين السيليين وبحيرة قارون وشلالات وادي الريان بالأضافة إلى قرية "تونس" التى جذبت الالاف من الزواربموقعها الفريد وطابعها الريفى ومقاصدها السياحية المتميزة وايضا البحيرة المسحورة فى صحراء وادى الريان الألاف من الزوار وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم قضاء ثالث ايام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للأستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات الحديقة بالإضافة الى التوجه فى المساء لتناول الاسماك فى المطاعم المنتشرة بقرية شكشوك، ونشرت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس.

وكانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول، وتواجدت سيارات الإسعاف في عدد من النقاط علاوة علي أطقم الإنقاذ التابعة لشرطة الحماية المدنية لمواجهة أية حالات طارئة ببحيرتي قارون وشلالات وادي الريان.


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