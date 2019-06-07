ترزي يقتل زوجته بطلق ناري لتدخلها فى فض مشاجرة مع أهليتها بالفيوم

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أقدم ترزي بعزبة أبو نصار التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، علي قتل زوجته بإطلاق رش خرطوش برأسها للتخلص منها بعد تدخلها لفض مشاجرة مع أهليتها، لنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لخلافات عائلية، إودت بحياتها في الحال.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، أخطارا من الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي ببلاغ من مستشفي ابشواي المركزي بوصول" هند. ط. ع. م "، (24 سنه ـ ربة منزل ـ مقيمة عزبة ابو نصار ـ قرية النصارية ـ مركز ابشواي ) جثة هامدة علي اثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بالرأس.



وتبين بأنتقال الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز شرطة ابشواي بالفحص والمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين كلا من " رجب س. م. ع " (34 سنه ـ زوج المتوفيه ) وشقيقه " سيد. س. م. ع " (26 سنه)، بسبب مشادة كلامية بينهما تطورت إلي مشاجرة لوجود خلافات عائلية قام علي أثرها زوجها بأطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، أحدث إصابة المجني عليها التي تدخلت لفض المشاجرة مع أهليتها، مما أودي بحياتها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 1722 2019 إداري مركز شرطة ابشواي، وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



