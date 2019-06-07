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الزمالك يعرض روقة وفتحي لخطف "فوزي" من الأهلي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:56 م
الزمالك يعرض روقة وفتحي لخطف فوزي من الأهلي
علي فوزي
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عمرو مصطفى
 
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يحاول مسؤولو نادي الزمالك خطف صفقة علي فوزي لاعب فريق إنبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد دخول الأهلي في مفاوضات معه مؤخراً.

 

وقدم النادي الأهلي عرضاً رسمياً لنادي إنبي من أجل التعاقد مع علي فوزي في الموسم المقبل.

 

وعرض رئيس نادي الزمالك على رئيس إنبى إمكانية التعاقد مع اللاعب على فوزى ظهير أيمن الفريق فى صفقة تبادلية بالاستغناء عن محمد أشرف "روقة" وعماد فتحى لإنبى بصفة نهائية مقابل ضم اللاعب.

 

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