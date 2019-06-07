الآلاف يقضون إجازة العيد على شواطئ مصيف بلطيم بكفرالشيخ

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يستمر توافد الآلاف من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالى، وسط تواجد امنى مكثف لقوات الشرطة، كما تستمر أجهزة مصيف بلطيم العمل على راحة المصطافين على مدار ال 24 ساعة تحت اشراف المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم.



ويتابع الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن لمتابعة الخدمات ومستوى النظافة وتوفير سبل الراحة للمواطنين والزوار بكافة الحدائق والمتنزهات العامة.



وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للمحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم وفريق العمل والأجهزة المعاونة لجهودهم المبذولة والمتميزة فى متابعة جودة الخدمات وحسن استقبال المصطافين والعمل على راحتهم.