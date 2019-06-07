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هبوط أرضي في مدينة بالمنوفية يثير غضب سائقي السيارات (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:57 م
هبوط أرضي في مدينة بالمنوفية يثير غضب سائقي السيارات (صور)
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أحمد الباهي
 
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اشتكى عدد من سائقوا السيارات المارة عبر مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، من وجود هبوط أرضي وسط الطريق أمام محكمة قويسنا، كما أبلغ الأهالي العاملين بمجلس المدينة، والذين بدورهم وجهوا المشكلة في الحال لشركة مياه الشرب.

وقبل قليل، أعلنت شركة مياه الشرب عن إنهاء المشكلة، مؤكدة أن ما حدث كان انفجار لماسورة مياه تسبب في الهبوط، ونجح العاملون لدى الشركة في إصلاح العطل.
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