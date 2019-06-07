ننفرد.. الأهلي يوافق على رحيل أحمد فتحي ويمنعه من اللعب لبيراميدز

وافق مسؤولو النادي الأهلي على رحيل أحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية لكن بشرط عدم الانتقال لأي فريق في الدوري المصري.





وطلب أحمد فتحي الرحيل عن النادي الأهلي في الموسم المقبل بسبب عدم تعديل عقده مع النادي وحصوله عل 3 ملايين جنيه فقط في الموسم الواحد.

ورفض الأهلي تعديل عقد أحمد فتحي وزيادته إلى 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد الأمر الذي تسبب في غضب أحمد فتحي الذي يتبقي موسم فقط في عقده مع الأهلي ويصر على الرحيل بسبب تعنت إدارة القلعة الحمراء معه.

واشترط الأهلي على أحمد فتحي من أجل الموافقة على رحيله في الموسم المقبل إحضار عرض رسمي بعيداً عن الدوري المصري مع وضع بند بعدم اللعب في الدوري المصري في الفترة القادمة خوفاً من الانتقال إلى نادي بيراميدز.







