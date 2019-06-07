"تويتر" يُعيد صياغة اللغة الخاصة به لتسهيل فهمها على المستخدمين
الجمعة 07/يونيو/2019 - 03:17 م
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كشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إعادة صياغة اللغة الخاصة به لتسهيل فهمها على المستخدمين، ولمعرفة ما هو مقبول وماهو غير مقبول.
وقال ديل هارفى نائب رئيس قسم الثقة والسلامة بالشركة عبر تغريدة إنهم قللوا عدد حروف البنود من 2500 كلمة إلى 600 كلمة، مع صياغة كل بند فى 280 حرفًا، والذى يمثل الحد المسموح به للحروف في التغريدة.
كجزء من التغيير، أعاد تويتر تنظيم قواعده لإنشاء أقسام تسهل على المستخدمين العثور على موضوعات محددة، إذ يمكن الآن العثورعلى سياسات تويتر تحت فئة السلامة والخصوصية والأصالة، وضمن هذه الفئات، أضاف تويتر قواعد جديدة تتعلق بنزاهة الانتخابات، والتلاعب في المنصات، والبريد المزعج.
ويقدم "تويتر" أيضًا إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية الإبلاغ عن المحتوى الذى ينتهك قواعده وتفسيراته بشأن ما يحدث عندما تقرر الشركة اتخاذ إجراء ما نحو الحسابات، كما تخطط الشركة لإضافة صفحات مساعدة مستقلة لكل قاعدة توفر مزيدًا من التفاصيل.
وتأمل الشركة بأن تساعد تلك الشروط الجديدة فى تقليل حالات التحرش والمضايقات التى كانت منتشرة على المنصة فى الفترة الأخيرة.
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