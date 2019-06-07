تنزانيا تعلن قائمتها لمواجهة منتخب مصر

أعلن النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم قائمته، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراة ودية ضد مصر يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في بداية معسكره للكان.

وضمت قائمة تنزانيا كلا من:

حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) – ماتشا ماناتا (مبوا التنزاني) – سليمان سالولا (ماليندي بطل زينزبار) – آرون كالامبو (السجون التنزاني)

الدفاع: حسن كيسي (نكانا الزامبي) – فيسنت فيليبو (مباو التنزاني) – جاديل ميشيل (يانج أفريكانز التنزاني) – آبدي باندا (باروما الجنوب أفريقي) – علي ماتوني (ليبولي التنزاني) – محمد حسين (سيمبا التنزاني) – أجري موريس (عزام التنزاني) – كيلفين يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) – إراستو نيوني(سيمبا التنزاني)

الوسط: حميد ماو (بتروجيت المصري) - ميراج عثماني (ليبولي التنزاني) - كولاريو بونيفاس - دافيد موانتيكا ( عزام التنزاني)- فيصل سالم (يانج أفريكانز التنزاني) – مدثر يحيى (عزام التنزاني) – يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) – فريد تانجولو (ليبولي التنزاني) – شعباني شيلوندا (تيرينفي الإسباني)- فرانك دومايو (عزام التنزاني) – شيزا رمضاني (إنبي المصري)

الهجوم: سيمون موسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) – رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني) – مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) – توماس أولمينجو (شبيبة الساورة الجزائري) – جون بوكو (سيمبا التنزاني) – فريد موسى (تيرينيفي الإسباني) - كيلفين جون – آدي يوسف (بلاكبول الإنجليزي)

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 ناديا لأول مرة في تاريخ البطولة.