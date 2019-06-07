فتاة تقتل والدها بشبرا الخيمة لإجبارها على الزواج من شخص يكبرها 15 عاما

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، في كشف غموض مقتل تاجر أراضي بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلته بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بخمسة عشر عام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا في المحضر رقم 5899 إدارى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019 بشأن وفاة المدعو "م م ا" 55 سنة، تاجر أراضي ومقيم عزبة العرب، بهتيم، دائرة القسم، ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبة.





بسؤال كلًا من، زوجته المدعوة "ا م ع" 46 سنة، ربة منزل، ونجلته المدعوة "ن م م" 21 سنة، ربة منزل، قررا أنهما حال قيامهما بإيقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته، ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبة.





انتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبإجراء التحريات السريه وجمع المعلومات توصلت الجهود إلي أن وراء إرتكاب الواقعة نجلة المتوفى نظرًا لوجود خلافات عائليه بينهما، والتي أقرت بارتكاب الواقعة، بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي خمسة عشر عام، مما أحدث العديد من الخلافات جعلها تترك منزل الزوجية، وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة، وعقب عودتها لمنزل والدها منعها من إستخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجية، مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه.





وفى سبيل تنفيذ ذلك قامت بوضع أقراص منومة له بكوب شاي عقب تناوله وجبة الإفطار مستغله نوم والدتها بالطابق العلوي، وعقب التأكد من سريان مفعول المنوم أحضرت طرحة حرير، وقامت بلفها حول عنقه وربطت قطعة من الحبل أعلي الطرحة وخنقه به، وعقب التأكد من مفارقته للحياة، قامت بفك الطرحة والحبل ووضعهما داخل كيس بلاستيكي أسود ومعهما باقي الأقراص المنومة والتخلص منهم بإلقائهم بالقرب من منزل أهليتها.



