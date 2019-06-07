تعرفي على فوائد الكركم المذهلة للجسم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:55 م
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ننشر لكم فوائد الكركم التي لا تنتهي أبدًا، فتلك التوابل تُعتبر واحدة من الأكثر أهمية للجسم، ومن فوائده ما يلي:
- الكركم مضادّ للالتهابات ومضادّ للأكسدة بوتيرة مرتفعة جدًّا.
- الكركم يُعتبر دواءً للأشخاص الذين يعانون الالتهابات المزمنة.
- الكركم الداعم الأكبر للدماغ، فهو يحمي الخلايا العصبية من التلف، كما يحارب مجموعة من العمليات الداخلية التي تتلف الدماغ.
- الكركم يلعب دورًا أساسيًّا في حماية وظيفة بطانة القلب. من هنا فهو جيد ومفيد جدًّا للأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب.
- الكركم يُعتبر من العلاجات البديلة الداعمة لعلاجات الأمراض السرطانية، ولا سيّما سرطان البنكرياس.
- الكركم يساهم في زيادة ضخّ الدم في الدماغ، ما يقلّل فرص الإصابة بمرض الزهايمر.
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