الجبلاية تتحمل تكاليف وديتي الفراعنة أمام تنزانيا وغينيا

استقر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تحمل تكاليف إقامة منتخبي تنزانيا وغينيا، قبل مواجهة المنتخب الوطني الأول، وديا.

وجاء تحمل الجبلاية لتكاليف إقامة المنتخبين، بعد الاتفاق معهم على ذلك بسبب أن الأول هو من طلب المواجهات، على أن يتحمل الكاف، إقامة كل المنتخبات المشاركة في الأمم الإفريقية ابتداءا من يوم 18 بالشهر الجاري.

ويلتقي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، منتخبي تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 من الشهر الجاري، استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالقاهرة بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.