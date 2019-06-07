ضربة قاتلة للأهلي في صفقاته الصيفية

اقترب نادي العين الإماراتي من حسم التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي والبالغ من العمر 27 عامًا.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن إدارة العين تضع اللمسات الأخيرة لحسم صفقة كودجو قبل أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال يومين على أقصى تقدير.

وكان لابا كودجو قد دخل ضمن اهتمامات إدارة الأهلي لضمه في الانتقالات الصيفية تحسبًا لرحيل وليد أزارو.