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القميص الثاني يكشف عن مستقبل صلاح وماني مع ليفربول (صورة)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:48 م
القميص الثاني يكشف عن مستقبل صلاح وماني مع ليفربول (صورة)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قميصه الثاني الذي سيلعب به مباريات الموسم المقبل 2019-2020.

 

وظهر محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني خلال الإعلان عن القميص الاحتياطي للفريق مما يكشف عن بقائهما في قلعة الريدز وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.

 

 

وارتبط اسما صلاح وماني بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

 

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المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي اخبار محمد صلاح
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