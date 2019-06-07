القميص الثاني يكشف عن مستقبل صلاح وماني مع ليفربول (صورة)
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:48 م
الفجر الرياضي
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي قميصه الثاني الذي سيلعب به مباريات الموسم المقبل 2019-2020.
وظهر محمد
صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو ماني خلال الإعلان عن القميص الاحتياطي للفريق مما
يكشف عن بقائهما في قلعة الريدز وعدم الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني.
وارتبط اسما صلاح
وماني بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.
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