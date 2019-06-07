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4 طرق للحصول على الجنسية اللبنانية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:55 ص
4 طرق للحصول على الجنسية اللبنانية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل اليوم، إطلاق "دليل الجنسية" الذي يشرح أربع طرق للحصول على الجنسية اللبنانية.

وقال باسيل: "نطور عملنا ووسائل الحصول على الجنسيّة أصبحت أربعة، ونأمل أن تصبح خمسة بإقرار قانون يحترم مقدّمة الدستور لناحية منع التوطين ويمنح الجنسية لأبناء المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي".

وأضاف: "الطرق الأربعة للحصول على الجنسية هي: استعادة الجنسية عبر خدمة On line على موقع الخارجية وتسجيل الولادة أو الزواج في البعثات اللبنانية وقانون اختيار الجنسية ومرسوم التجنّس الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية".

كما أوضح باسيل أن "قانون اختيار الجنسية مخصّص للذين اختاروا الجنسية اللبنانية وتسجّلوا ما بين الأعوام 52 – 58 وبقيت ملفاتهم مخزنة وغير منفذة. وهنا نعلمكم، أننا أخرجنا من دهاليز الوزارة عشرات آلاف الملفات العائدة لآبائكم وأجدادكم وبدأنا بتنفيذها وإرسالها إلى السفارات".

واستطرد قائلا: "مرسوم التجنّس هو الذي يمنحه رئيس الدولة بالاشتراك مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية وهي صلاحيّة تقديريّة تعود له... نقترح، إذا سمح فخامته، أن تعطى الأولوية بشكل دوري دائم، لأولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من أجنبي لحين إقرار القانون، وللمنتشرين الذي لا تنطبق عليهم الحالات السابقة".

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