مستشار بكلية القادة: الإرهابيون مزروعون وسط المدنيين
الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:51 ص
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهاب يريد أن يرسل رسالة أنه مازال له قلب ينبض، ويخبر داعميه ومموليه أنه مازال موجود.
وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن العمليات الإرهابية التي يقومون بها يائسة، حيث كان يرتدي أحد منفذي الهجوم على كمين العريش حزامًا ناسفا، ولم ينفجر، فقد قتل الإرهابي بأيدي أفراد الكمين قبل أن يفجر الإرهابي نفسه، مما يؤكد على يقظة القوة الأمنية.
وأضاف أن الإرهابيين مزروعين وسط المدنيين، وهناك دول تمدهم بالمال والسلاح، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تعيش حالة ديستوبيا، أي حالة من الفوضى والعنف والتخريب.
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