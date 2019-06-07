مستشار بكلية القادة: الإرهابيون مزروعون وسط المدنيين

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهاب يريد أن يرسل رسالة أنه مازال له قلب ينبض، ويخبر داعميه ومموليه أنه مازال موجود.





وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن العمليات الإرهابية التي يقومون بها يائسة، حيث كان يرتدي أحد منفذي الهجوم على كمين العريش حزامًا ناسفا، ولم ينفجر، فقد قتل الإرهابي بأيدي أفراد الكمين قبل أن يفجر الإرهابي نفسه، مما يؤكد على يقظة القوة الأمنية.



